Fue detenido el autor del secuestro en una peluquería en Pocitos después de que los rehenes fueran liberados ilesos

Durante varias horas en la tarde de hoy un hombre mantuvo como rehenes a varias personas en la peluquería Amor Mío, ubicada en Soca y Gestido, en el barrio Pocitos. El Ministerio del Interior (MI) informó que en esa peluquería trabaja la ex pareja del atacante.

El hombre ingresó a la peluquería y amenazó a todas las personas presentes con un arma de fuego, según contaron los testigos a los medios en el lugar. Cuando la Policía llegó, hizo tres disparos pero sin herir a ninguno de los rehenes, dijo Ricardo Pérez, jefe de la Policía. De acuerdo con el MI, llegaron a haber 14 rehenes dentro del local: seis trabajadoras, siete clientas y la dueña.

Mientras estaba dentro del lugar, el atacante grabó un video en el que decía dónde estaba, mostraba a todas las personas tendidas en el piso y aseguraba, señalando con el arma a una mujer a su derecha y refiriéndose a ella como “esta gente que traiciona”. Refiriéndose a ella, agrega: “y ahora va a morir, vamos a morir todos”.

A raíz de ese video, difundido por WhatsApp, el atacante fue identificado como Gastón Machado. Poco después, publicó en Instagram lo que parecía ser una despedida: “Seré su Ángel y siempre las voy a cuidar”, junto a una imagen en la que aparece quien parece ser su madre y una niña.

Su madre y sus hermanas se acercaron a la peluquería, en donde la Policía ya había iniciado negociaciones. “Tras una larga negociación finalmente se entregó el autor del incidente que mantuvo a ocho personas de rehenes. Todos los liberados se encuentran sanos y salvos, el autor fue detenido, también ileso”, indicó el MI a través de las redes sociales.

En una conferencia de prensa posterior, la cartera despejó algunos rumores que habían surgido en la tarde: aclaró que la madre del atacante no ingresó a la peluquería ni se comunicó con él en el marco del protocolo de actuación desplegado por la Policía -aunque puede haberlo hecho directamente, ya que él tenía su celular- y dijo que no tiene información de que su ex pareja hubiera presentado anteriormente una denuncia por violencia de género en su contra.

En esa instancia, Pérez indicó que la actuación policial estuvo a cargo de la Guardia Republicana. El responsable de esa fuerza, Alfredo Clavijo, dijo que se desplegó el Grupo Especial de Operaciones y “francotiradores” y celebró que la negociación fue “altamente exitosa”.

Una vocera del MI se refirió a otro rumor que empezó a circular en la tarde, que decía que un hermano menor del atacante había sido secuestrado y que por eso él había accedido a entregarse. Aseguró que cuando a la Policía le llegó esa versión se dirigió a la casa del hermano y se comunicó directamente con él. “Podemos confirmar que se trataba de una situación falsa. Rápidamente hicimos las comunicaciones y desactivamos esa situación”, agregó.