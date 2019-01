A comienzos de semana se viralizó un video de la senadora Verónica Alonso pronunciando un discurso en una iglesia evangelista. Allí la legisladora dijo, entre otras cosas: “Estoy convencida que Dios tiene un propósito con esta nación y con nosotros acá, así que nos va a ir muy bien, porque si Dios está con nosotros, ¿quién está contra nosotros?”. Consultada sobre el video, Alonso negó que su participación en este tipo de eventos tenga como objetivo “ir a buscar votos”: “Yo voy con los evangelistas para buscar plata y poder pagar una campaña electoral que me permita ganar votos entre la gente normal. No es lo mismo”. Las palabras de Alonso generaron repercusiones más allá de Uruguay y, de hecho, más allá del mundo terrenal. “Mi regreso a la Tierra puede darse en cualquier momento; la fecha exacta no la tengo definida. Lo que sí puedo confirmar es que en 2019 no pienso regresar, porque no quiero tener que votar por Verónica Alonso”, declaró Jesucristo en un programa de radio. El mesías reconoció que, si bien en principio no tiene ninguna “simpatía partidaria específica”, la candidatura de Alonso le genera “cierto rechazo”. “Es judía, como yo; en eso me cae bien. Pero, por otro lado, la visión que tenemos sobre los pobres es diferente. Yo multipliqué los peces para que el pueblo hambriento pudiera comer. Ella dice que hay que enseñarles a los pobres a conseguirlos por sus propios medios. Lo único que falta es que diga que no hay que darle pan a la gente, sino enseñarle a hornearlo”, dijo.