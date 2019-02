Jubilaciones y pensiones suben por encima la inflación

Jubilados y pensionistas tendrán un aumento de 8,38%, 0,42 puntos porcentuales por encima del crecimiento del Índice de Precios al Consumo (IPC) de 2018, que fue de 7,96%. “Esto es altamente positivo, se había pronosticado que la ronda de Consejos de Salarios iba a dar salarios inferiores al IPC, felizmente eso no ocurrió. Por 14 años consecutivos tenemos aumento de los salarios y de las pasividades por encima del aumento de precios”, dijo el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro, en conferencia de prensa. Según datos del Instituto Nacional de Estadística, la variación acumulada durante 2018 del Índice Medio de Salarios fue de 8,38%.

Murro también presentó una serie de tablas sobre la actividad agropecuaria. Según los datos de Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, en el período comprendido entre 2008 y 2018 dejaron de hacer aportes al Banco de Previsión Social (BPS) 7.660 empresas. “Las cifras que se están manejando (…) no tienen nada que ver con la cantidad de empresas que pagan al BPS. No creemos que ninguna empresa esté pagando si no tiene actividad”, aseguró el ministro.

De esta manera, el gobierno le contestó al movimiento Un Solo Uruguay, que en su proclama del 23 de enero en Durazno aseguró que “se han perdido 12.000 empresas agropecuarias en un período de 10 años, de las cuales 11.000 eran pequeños productores”.