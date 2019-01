La Cámara de Transporte desvinculó a Óscar Dourado

La Cámara de Transporte, presidida por el dueño de Cutcsa, Juan Salgado, se reunió en una sesión especial en la que decidió excluir de su directiva a quien era el presidente de la Gremial Única del Taxi, Óscar Dourado. La entidad empresarial no dio a conocer las razones de esta decisión, pero esta fue vinculada a la notoriedad pública que han adquirido eventos recientes vinculados a Dourado. Por un lado, fue acusado de receptación en el caso del robo de 300 vacas, aunque después aseguró que fue engañado y pagó a los propietarios de los animales para evitar un juicio civil. Por otro, se presentó en su contra una denuncia por estafa, violencia privada y amenazas.

El lugar de Dourado será ocupado por Héctor Tellechea, tesorero del Centro de Propietarios de Automóviles con Taxímetro del Uruguay e integrante de la Federación Nacional de Taxistas.

Horas después, el empresario reveló que renunció a la presidencia de la Gremial Única del Taxi. “La exposición personal que he tenido no es conveniente para quien he tenido el orgullo de representar”, indicó en una carta dirigida al gremio.