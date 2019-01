Martínez dice que hay que “cambiar” las políticas para las personas en situación de calle

El precandidato presidencial frenteamplista e intendente de Montevideo, Daniel Martínez, sostuvo que es necesario darle más alternativas a las personas que viven en la calle y aseguró que el sistema de refugios actual “obstaculiza” que algunas personas acudan a ellos.

“No creo que sea digno que una persona termine viviendo en la calle, el que vive en la calle es porque no tiene alternativa. Hay que darle alternativas, no solo nocturnas, hoy en los refugios separan por sexo, no dejan llevar animales, hay problemas de seguridad que les roban sus cosas, todo lo que obstaculiza que algunos vayan”, dijo Martínez en una entrevista al diario argentino La Nación.

Para Martínez “hay que cambiar, porque si no, esto no termina más”. “Hay que tener centros de atención diurna, incluso para formarlos [a quienes viven en la calle], darle herramientas para que salgan de esa situación”, dijo el intendente, que cree que “vivir en la calle no es un tema de elección, no es apelar a la libertad de la persona. Yo no estoy de acuerdo con que esta gente está haciendo uso de su libertad”.