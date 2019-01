Propuestas veraniegas: la llegada de la luna llena, el eclipse lunar y senderismo nocturno

Del Cabo a Valizas

Disfrutar la puesta de sol y recibir la primera luna llena del año saliendo del mar es la propuesta gratuita, sin necesidad de inscripción, que organiza Xperience, guiando una caminata nocturna de Cabo Polonio a Valizas. Si el tiempo acompaña, será el domingo a partir de las 19.30, cuando el grupo salga desde la Playa de la Calavera (punto de encuentro uno), o a las 19.45 desde la playa Sur (punto de encuentro dos); aproximadamente a las 21.00 se subirá al cerro de la Buena Vista y luego se hará el cruce del arroyo Valizas para terminar en la plaza Leopoldina Rosa.

La organización recalca que los boteros del lugar estarán organizados para brindar el servicio de cruce a 100 pesos por persona. Para participar es necesario estar en un estado físico que permita caminar diez kilómetros por la playa. No es recomendable para menores de 12 años si no van acompañados

Hugo Roda, un trotamundos que realiza esta caminata desde hace más de 30 años y que oficiará de guía, señala que “la gran ventaja de las caminatas nocturnas es que no tenemos que soportar el sol abrasador”. Sin embargo, el problema siempre fue el cruce del arroyo, especialmente cuando no daba paso y de noche no había boteros. “Desde mediados de los 80 he faltado a la caminata muy pocos veranos”, relata Roda. “Tuve que hacer una pausa de dos o tres veranos cuando las caderas envejecieron y me dijeron ‘no va más’, pero entre fines de 2014 y principios de 2015 cambié parte de mis viejos huesos por trozos de hierro y me reenganché”. El año pasado la travesía reunió a tres generaciones, ya que lo acompañaron su hijo Carlos y sus nietas Eva y Aurora, de 11 y ocho años.

Al mediodía de mañana se confirmará el paseo considerando aspectos climáticos. Para chequear esta y otras informaciones: https://market.xperience.uy/es/listings/71-luna-llena-en-cabo-polonio.

Eclipse lunar en el Planetario

El próximo lunes, desde la medianoche hasta las dos de la mañana el Planetario de Montevideo (Rivera 3275) y la Asociación de Aficionados a la Astronomía invitan a una jornada de observación abierta a todo público con entrada libre. La excusa es el eclipse total de Luna que podrá ser visto desde todo el territorio nacional en la madrugada. Este fenómeno astronómico se podrá observar a simple vista y con telescopios instalados en el parque que rodea el domo, por eso hay que tener en cuenta que la actividad se suspenderá si las condiciones meteorológicas la dificultan.

La Luna tomará contacto con la sombra que proyecta la Tierra exactamente a las 00.33 del 21, y algo más de una hora más tarde toda su superficie estará cubierta por la sombra terrestre, presentando un color rojizo. Este eclipse ocurre unas 14 horas antes del perigeo de la Luna, esto es, del punto de su órbita más próximo a la Tierra, razón por la cual el satélite se verá algo más grande.

Aclara el Planetario en sus redes sociales que “la observación de los eclipses lunares es totalmente inofensiva, por lo que no hay que tomar recaudo alguno para preservar la salud de nuestros ojos, cosa que sí es necesario en los eclipses solares. Por tanto, ya sea a simple vista o utilizando binoculares o telescopios, sólo hay que preocuparse por conseguir un lugar desde donde podamos ver la Luna”.

Cuidando la costa

Hasta el domingo 3 de marzo, en el horario de 9.00 a 11.00 en las playas Pajas Blancas, Honda, Brava, Ramírez, Pocitos, Buceo, Honda Carrasco, Zavala, Punta Yeguas y Cerro se puede participar en distintas jornadas recreativas. La actividad, organizada por el Departamento de Desarrollo Ambiental de la Intendencia de Montevideo, busca “promover el disfrute en un marco de buena convivencia y cuidado de la zona costera”. Las jornadas lideradas por talleristas prevén juegos interactivos –trivia de dunas, ruleta de residuos y dominó de saneamiento– con premios para quienes intervengan. El cronograma indica que mañana habrá juegos en la Brava y pasado en la Ramírez, pero el calendario está sujeto a las condiciones climáticas, así que conviene chequearlo en las redes de Montevideo Ambiente.

Senderismo en Cerros Azules

» Mañana de 20.00 a 23.30 Federico García propone hacer senderismo nocturno en Cerros Azules. La salida incluye un recorrido de baja dificultad por camino abierto, saliendo de la localidad hacia la Sierra de las Ánimas. Al retorno, Cuando Desperté se encargará de la cena casera: fondue de queso con vegetales, bebidas y postre. Es necesario llevar calzado cómodo, un par de medias extra, ropa confortable con abrigo, gorro o sombrero, repelente, una pequeña linterna de mano (no celular), una botellita con agua y una bolsa para residuos. El costo es de $ 1.100, y comprende el recorrido guiado y la cena completa, no así los traslados ni el alojamiento. Por más información: 099 632 394.

» Aventureros Uruguay cita para mañana de 17.00 a 23.30 a una jornada de trekking nocturno en la Sierra de las Ánimas, saliendo desde Tres Cruces (Montevideo) hacia la ciudad de Pan de Azúcar, haciendo dos paradas, primero en una estación de servicios y después en la terminal de Pan de Azúcar, donde se recibirá una charla introductoria. Luego de esto, la locomoción llegará al inicio del sendero para comenzar la caminata de ascenso por la falda sudeste del monte nativo. Se ascenderá hasta los 350 metros, contemplando el atardecer, la salida de la luna, y si el clima lo permite se realizará un fogón. La cena es opcional, tipo buffet. Más datos: 099 478 986.