Sindicato de la DGI se manifiesta hoy en Gorlero

El sindicato de la Dirección General Impositiva (DGI) realizará hoy una jornada de paro y concentración en Punta del Este, por el conflicto que los trabajadores tienen con esta oficina del Ministerio de Economía y Finanzas.

La manifestación comenzará a las 19.00 y se realizará en la Avenida Gorlero.

Los trabajadores de la DGI están en conflicto por un decreto del jueves 20 de diciembre, que establece una modificación en el pago de la prima por rendimiento, y que consideran una rebaja salarial. No obstante, el director de la DGI, Joaquín Serra, dijo a la diaria el pasado 28 de diciembre que el Poder Ejecutivo no promovería un decreto que signifique una rebaja salarial para los funcionarios: “No se puede hacer legalmente, pero además no lo haríamos por convicción, nos parece que es incorrecto”.

Según informa hoy Radio Montecarlo, en el gremio aseguran que están dispuestos a negociar, pero a la vez interpretan que la DGI no respeta los acuerdos existentes. Además, solicitan la intervención del presidente Tabaré Vázquez para que convoque a un ámbito de negociación.