El Poder Ejecutivo reglamentó ayer la ley sobre bolsas plásticas, que impone, entre otras cosas, la obligación de que los comercios cobren 0,84 unidades indexadas más IVA (unos 4 pesos al día de hoy) por las bolsas plásticas que entregan a sus clientes. Desde el gobierno explicaron que se trata de “una medida que vemos con gran expectativa, porque no hay nada que contribuya más al cuidado del medioambiente que estimular el consumo”. Los propietarios de los supermercados ven en general con muy buenos ojos la obligatoriedad de cobrar las bolsas. “Esperamos vender muchas y obtener importantes ganancias. Aún no sabemos bien cómo vamos a hacer para que la gente use más bolsas en lugar de menos a pesar de que las cobramos, pero algo se nos va a ocurrir. Somos buenos en esto de venderle cosas a la gente”, declaró el propietario de una cadena de supermercados. “Confiamos en que en las playas se van a ver cada vez más bolsas con nuestro logo”, agregó. Si bien está previsto que en algún momento los comercios deban volcar las ganancias de la venta de bolsas plásticas en campañas de sensibilización sobre cuidado ambiental, los empresarios consideran que esto también podría ser positivo. “Quedar asociados a la ecología es algo que puede hacer milagros con nuestra imagen. Estoy seguro de que una buena campaña nos va a permitir aumentar nuestras ventas de alimentos envueltos en plástico y ese tipo de cosas”.