Apuntes de campaña del 1º de octubre: Debaten dos, y varios más inciden

(Hoy es 1º de octubre. Faltan 26 días para las elecciones nacionales)

Buenos días. Les comento algunas noticias de la campaña electoral que pueden leer hoy en la diaria.

Hoy se realizará el primer debate entre candidatos a la presidencia desde 1994, al inicio del mes de las elecciones nacionales, aunque pocos dudan de que estas se terminarán de resolver recién el último domingo de noviembre, en una segunda vuelta, y es altamente probable que en ella se enfrenten los mismos contendientes, el candidato del Frente Amplio, Daniel Martínez, y el del Partido Nacional (PN), Luis Lacalle Pou, que marchan al frente en todas las encuestas.

El tercer lugar y el cuarto le corresponden a los candidatos del Partido Colorado (PC), Ernesto Talvi, y al de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, en ese orden según la mayoría de los sondeos, y empatados en el de Opción. En términos físicos, ninguno de los dos estará esta noche en los estudios de Canal 4, pero su presencia política será insoslayable. Desde el punto de vista de Lacalle Pou, las intenciones de voto a Manini y Talvi indican que la oposición es mayoría y formará el próximo gobierno; desde el de Martínez, las diferencias entre las propuestas de ambos y las del nacionalista señalan que la prometida “coalición multicolor” implicaría grandes incertidumbres.

Hay también figuras que no serán opción cuando se elija al próximo presidente, pero que juegan con intensidad sus partidos en la campaña. Entre ellas, varios integrantes del Consejo de Ministros, que han decidido trabajar intensamente por el oficialismo con sus propios estilos, bastante diferentes entre sí, y también distintos del de Martínez. El titular de Transporte y Obras Públicas, Víctor Rossi es uno de los más activos en ese sentido, y no de modo vergonzante. En diálogo con la diaria, destacó que ninguna norma se lo impide, y reivindicó sus derechos a defender la gestión del gobierno que integra y a criticar los planteos de la oposición, cosas que hace a menudo y con entusiasmo.

El ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori, que consideró seriamente postularse a la presidencia pero no lo hizo, incide en la campaña por lo que hace y también por lo que no hace. Desafió a debatir a Talvi y este aceptó, pero Astori todavía no fijó fecha, la concreción viene más demorada que el sorteo del 5 de Oro, y el candidato del PC, sobre ascuas, ve pasar los días y no logra debatir con nadie desde que lo hizo con Óscar Andrade el 13 de junio, con buenos resultados para ambos.

El senador Jorge Larrañaga quiso ser candidato a la presidencia pero no lo es. De todos modos, influye en la campaña de dos formas distintas y un poco contradictorias. Por un lado, la votación de su sector, que ayer presentó la lista 2004, será importante para los nacionalistas. Por otra, su proyecto de reforma constitucional, que impulsa sin el apoyo de ningún candidato a la presidencia y con oposición activa de diversas organizaciones e instituciones sociales, es en cierta medida un dolor de cabeza para su partido y para Lacalle Pou, ya que evidencia las discrepancias internas de la oposición en un tema sensible para los votantes.

Hasta mañana.