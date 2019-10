“No me imagino como candidato una vez más”, declaró el candidato a la presidencia por el Partido Independiente (PI), Pablo Mieres, durante una entrevista para el programa De cerca. Fuentes del PI reconocieron que tras conocerse estas declaraciones el partido se preparó para una “batalla fratricida” por ocupar el lugar de Mieres en las elecciones de 2024, pero esto no ocurrió. “Nos dimos cuenta de que no había nadie interesado en ser el próximo candidato, así que decidimos declarar el proceso desierto. Sería muy humillante que durante la renovación del liderazgo no hubiera engaños, complots y maquinaciones”, declaró un dirigente independiente.

Otro dirigente relató que “cuando hicimos un sondeo entre nuestros principales cuadros en busca de un nuevo líder, nos encontramos con una inmensa mayoría que dijo que ni en pedo aceptaba, y con dos o tres compañeros que se mostraron abiertos a desarrollar esta tarea, pero siempre y cuando no le tuvieran que dedicar más de una hora y media al día, y después de las 20.00. La verdad es que la vamos a tener difícil para conseguir un nuevo candidato”.

De todas maneras, en el PI ven como “muy factible” que Mieres revea su posición. “Sería muy triste tener que pasar días y días rogándole que vuelva porque no conseguimos a alguien interesado en reemplazarlo, pero no creo que esto vaya a pasar, porque con sólo mandarle un mensajito de texto diciéndole ‘volvé’ seguramente alcance y sobre”, vaticinó otro dirigente.