Como es habitual, 48 horas antes de la jornada electoral comenzará la veda que prohíbe la realización de actividades proselitistas como actos y publicidad en medios de comunicación. Desde la Corte Electoral (CE) advirtieron al ex vicepresidente de la República Raúl Sendic que no podrá hacer declaraciones públicas mientras dure la veda. “Las apariciones públicas de Raúl Sendic claramente entran en la categoría de publicidad electoral a favor del Partido Nacional (PN) y su candidato, Luis Lacalle Pou”, explicó un ministro de la corporación. De todas maneras, si el líder de la lista 711 viola la veda, la CE casi no tiene herramientas para sancionarlo. “Podemos hacer más o menos lo mismo que le hizo el Frente Amplio, es decir, un tironcito de orejas y listo. Y seguramente tenga más o menos el mismo efecto”, se lamentó el jerarca.

Un dirigente del PN explicó que unas declaraciones de Sendic “nos ayudarían bastante, sobre todo ahora que tenemos que contrarrestar la imagen negativa por el caso de los audios de [el intendente de Colonia, Carlos] Moreira”. De todas maneras admitió que la resolución de la CE es “completamente legítima”. “Sería un poco triste para nosotros que al final no ganemos por nuestras propias virtudes, sino por la acción de un frenteamplista con escasa capacidad para razonar. Les estaríamos dando argumentos a los que dicen que los blancos solamente podemos gobernar una vez cada tanto”, agregó el dirigente.