Durante la campaña electoral, el ex candidato a la presidencia por el Partido de la Gente (PG), Edgardo Novick, había planteado la posibilidad de reducir el número de legisladores para bajar el presupuesto del Poder Legislativo. El empresario reconoció ayer que con la escasa votación que tuvo el domingo será “muy difícil, por no decir imposible” que su propuesta se concrete, aunque destacó que “nos queda la tranquilidad de que no pudimos reducir el número total de legisladores pero sí logramos reducir sustancialmente nuestra bancada”. El PG llegó a tener tres legisladores, pero tras el alejamiento de Guillermo Facello y la expulsión de Daniel Bianchi se quedó solamente con el diputado Daniel Peña, quien mantuvo su banca. “Bajamos de tres a uno nuestra cantidad de legisladores y en el próximo período no haremos incrementos de personal. Si el Poder Legislativo sigue gastando un dineral en sueldos no va a ser por nuestra culpa”.

Peña también celebró el hecho de que el PG logre “predicar con el ejemplo”, aunque le preocupa cómo se verá afectada su actividad parlamentaria tras el recorte. “Soy un hombre de trabajo, pero tengo miedo de terminar muy sobrecargado. Yo entiendo que hay que apretarse el cinturón para lograr la eficiencia, pero si no hay más personal, por lo menos que me alivianen un poco la carga laboral”, reclamó. Consultado sobre estas declaraciones, Novick se limitó a responder: “la falta de hábitos de trabajo de los uruguayos tras quince años de gobierno frenteamplista es escandalosa”.