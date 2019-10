Falleció el cantautor argentino Cacho Castaña a los 77 años

Después de haber estado al borde de la muerte en varias ocasiones, este martes falleció Cacho Castaña, autor de uno de los himnos del tango, “Café La Humedad” y “Si te agarro con otro te mato” (“Si te agarro con otro te mato, / te doy una paliza y después me escapo”), un éxito de los 70 que fue revisitado en los últimos años, y al que Castaña insistía con reivindicar (“Esa canción la cantaba en sentido metafórico y divertido. No es un tema machista, para nada. Una canción no te lleva a matar a nadie”). Esto, junto a repudiadas frases (“Si la violación es inevitable, relájate y goza”, que después intentó explicar: “Es muy doloroso, hay gente a la que le pasó eso y fue tremendo, pero en el momento yo no me di cuenta. Me arrepentí, por supuesto. No estoy en contra del feminismo; al contrario, soy más feminista que nadie”) por las que tuvo que suspender varios conciertos, y el reclamo de la vuelta del Ejército a la calle, lo ubicaron en el centro de la polémica.

A lo largo de su carrera compuso una cincuentena de discos (y más de 600 canciones), le cantó a la universidad de la calle, los bares y los cabarets, las mujeres y los amigos, el barrio y la bohemia porteña. A los seis años, impulsado por su madre, empezó a estudiar música y despuntó siendo un niño: a los 13 ya era profesor de piano y a los 15 integraba la orquesta de Óscar Expósito. “Con pantalones cortos debuté tocando el piano en la orquesta típica de Expósito y seguí tocando música toda mi vida. Pero cuando salió Elvis Presley se nos llenó la cabeza de humo a todos, empezamos a bailar y a mover la pelvis”, comentó a Infobae respecto de sus comienzos.

Castaña era del barrio porteño de Flores e hincha de San Lorenzo, y entre sus tangos más recordados están “Garganta con arena”, dedicado al Polaco Roberto Goyeneche, “La Gata Varela”, a Adriana Varela, y “Tita de Buenos Aires”, a Tita Merello.