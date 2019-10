Tras la confirmación de que Luis Lacalle Pou competirá en la segunda vuelta con Daniel Martínez, desde el Partido Colorado, el Partido de la Gente y Cabildo Abierto se anunció el apoyo al candidato nacionalista. El Partido Independiente (PI), en cambio, condicionó su apoyo a que se logren “acuerdos en ciertos temas fundamentales”. “Nosotros no estamos para apoyar a algún candidato a cambio de cargos. Concretamente lo que estamos reclamando es una milanesa en dos panes. Pero no es suficiente que Lacalle Pou nos ofrezca una milanesa con lechuga, tomate y mayonesa. Creemos que es necesario que también tenga hongos y aceitunas”, declaró Mieres.

“El Partido Independiente es un actor fundamental dentro del sistema de partidos. Tenemos condiciones que son innegociables por cuestiones de principios y de dignidad, y sin ellas no habrá acuerdos. Y esto corre también para nuestra actuación en el Parlamento”, agregó. Esto último hacía referencia al apoyo que podrá dar el único diputado del PI a las iniciativas parlamentarias de la coalición opositora. “El hecho de que blancos, colorados y Cabildo Abierto no necesiten de nuestro diputado para alcanzar las mayorías parlamentarias no quiere decir que con un pancho y un refresco vayamos a apoyarlos automáticamente. Si no hay un alfajorcito de postre, tampoco va a haber voto del Partido Independiente para sus proyectos de ley”, advirtió Mieres.