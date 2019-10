El club Verdirrojo fue el lugar elegido por Juan Sartori para lanzar su lista, la 880, que lo tiene en el primer lugar al Senado. Desde Todo por el Pueblo reconocieron que el acto realizado anoche fue “bastante diferente” al que hizo Sartori en el Palacio Peñarol, en marzo, para lanzar su precandidatura presidencial. “Después de perder en las internas nos quedó bastante claro que teníamos que lanzar una versión económica de Juan Sartori, porque si no, los números no nos daban. Pero este modelo tiene las mismas prestaciones del modelo estándar que usamos en la campaña para el 30 de junio. El nuevo modelo aprovecha mejor los recursos, por eso es más económico, pero es capaz de hacer lo mismo”, explicó un dirigente del sartorismo.

Una de las principales modificaciones implementadas para ahorrar dinero fue dejar de gastar en campaña sucia. “Lo de las fake news no nos dio el resultado esperado. Así que ahora, en lugar de dedicar energías en desprestigiar al adversario, dejamos que sea él mismo quién lo haga. ¿Qué noticia falsa puede causarle más daño a Daniel Martínez que su propia decisión de incorporar a El Gucci?”, opinó el dirigente consultado. Y agregó que esta misma estrategia se aplicará para la competencia entre sectores nacionalistas por las bancas en el Parlamento. “Gastar dinero en humillar a Larrañaga no tiene sentido. Es exactamente lo mismo que pagar para que salga el sol: si uno no gasta dinero en ello, va a pasar igual”.