Uno de los cambios que más llamaron la atención de la campaña del Frente Amplio (FA) para el balotaje en comparación con la primera vuelta fue el énfasis que se está haciendo en el tema de la seguridad pública. A raíz de este giro estratégico, el candidato frentista, Daniel Martínez, manifestó su deseo de utilizar un vocero en el debate presidencial con Luis Lacalle Pou. “Siempre fui muy autocrítico, y la verdad es que no me siento cómodo hablando de endurecer la lucha contra la criminalidad y todo eso. Por eso se me ocurrió que mi lugar podría ser ocupado por el periodista Fernando Vilar”, declaró Martínez. El ex conductor de Telenoche 4 había oficiado como vocero del presidente Tabaré Vázquez en una cadena de radio y televisión sobre los problemas del agro. “Yo creo que lo hizo bastante bien, y eso que el tema no tenía nada que ver con su fuerte, que son las noticias sobre robos de motos y almacenes. Me parece que si lo ponemos a hablar sobre inseguridad, se lo come crudo a Lacalle Pou”, opinó Martínez.

Si bien aún no se ha definido si el periodista ocupará el lugar de Martínez durante todo el debate o solamente en el bloque dedicado a la seguridad, el candidato se inclina por lo primero. “Nuestra estrategia para el debate va a ser llevar todos los temas para el lado de la seguridad, y en eso Fernando es un profesional. No quiero que la cosa se vaya para el lado de la distribución de la riqueza y esas cosas, porque el nuevo FA es diferente”.