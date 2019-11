Daniel Martínez ya eligió a seis personas para ocupar ministerios en caso de que llegue a la presidencia. Si bien en la interna del Frente Amplio estaban al tanto de cuál iba a ser la estrategia del candidato con respecto a este tema, las designaciones de Danilo Astori para la cancillería y José Mujica para el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca generaron “sorpresa”. “La verdad es que yo no me la veía venir. Es más, hoy por hoy prácticamente no estoy atendiendo el teléfono, porque tengo miedo de que me esté llamando alguien para avisarme que Martínez me eligió para algún ministerio”, reconoció una dirigente frentista.

Un legislador oficialista admitió, por su parte, que hoy de noche se irá de vacaciones durante tres semanas a un destino “desconocido”. “Tengo miedo de que si me quedo en Montevideo y decido no atender el teléfono Daniel se me aparezca en la puerta para decirme que voy a ser ministro de Educación y Cultura o de Industria, Minería y Energía. Por eso decidí abandonar el país sin decirle a nadie, absolutamente a nadie, a dónde voy. Ojalá que no le pase nada a alguien de mi familia, porque no van a tener forma de ubicarme”.

Otros dirigentes frenteamplistas que comparten los mismos temores pero no quieren esconderse están tratando de desarrollar un algoritmo que prevea cuáles van a ser las decisiones de Martínez. “Si nos sale bien va a ser mucho más efectivo que tratar de averiguar con sus asesores en qué está pensando”, declaró uno de estos dirigentes.