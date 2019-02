Andrade quiere que profesionales de la salud estén obligados a trabajar un “mínimo de horas” en asistencia pública

El precandidato frenteamplista Óscar Andrade sostuvo que sería bueno que algunos profesionales de la salud estuvieran obligados a atender un mínimo de horas en los servicios públicos.

“Si vos sos foniatra, por ahí trabajas en el Casmu, donde te pagan el doble, y no en el Cerro, donde está salud pública y precisan foniatra. Y esto es obligarte a vos, que sos foniatra, a que vos vas a tener que trabajar algunas horas. Y cuando se tomen esas medidas vas a decir, ‘qué antidemocrático’, ‘qué horrible’, pero acá hay niños que tienen que tener esa asistencia de salud y hoy no la tienen, o no la tienen en la calidad que precisamos. Los cambios que se precisan en salud no son solo de más recursos”, dijo Andrade, en declaraciones recogidas a Radio Uruguay.

Andrade puso el ejemplo de los jueces en el Poder Judicial, y dijo que si los mandan a ejercer a Rivera, “tienen que ir ahí, no es que eligen, pero eso en la salud no pasa y lo que tenés en las más altas especializaciones es que nadie quiere ir al norte, y hoy no hay mecanismos que te permitan obligar”. “Primero hay que negociar, pero si no acordás tenes que generar un mínimo de horas de dedicación, y si no tenés que traer [profesionales] de afuera”, concluyó.