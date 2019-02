Murro: Lacalle Pou “no trabajó en nada” antes de ser parlamentario y “se le va a complicar” si tiene que buscar trabajo

El ministro de Trabajo y Seguridad Social Ernesto Murro aseguró que el senador y precandidato nacionalista Luis Lacalle Pou “no trabajó en nada” antes de ser parlamentario y se le complicaría si tuviera que salir a buscar trabajo.

“Yo no soy como Lacalle Pou. Me imagino un escenario, que no se lo estoy deseando a Lacalle Pou. Imaginemos que no sale electo a nada, ¿qué currículum va a presentar? Porque cuando un trabajador sale a buscar trabajo tiene que presentar un currículum, pero Lacalle Pou lo único que puede decir es que es parlamentario, o que es abogado pero nunca ejerció. Antes de ser parlamentario, no trabajo en nada”, dijo Murro, entrevistado por el programa Quién es Quién, de Diamante FM.

Además, Murro sostuvo que en el Parlamento Lacalle Pou tiene “unas cuantas faltas” en asistencias a comisiones y sesiones.