Vázquez defendió proyectos de segunda planta de UPM y Ferrocarril Central

Tras una consulta de un vecino durante el Consejo de Ministros abierto, el presidente Tabaré Vázquez realizó una fuerte defensa del proyecto de la segunda planta de UPM en el Río Negro y del Ferrocarril Central, que unirá a las ciudades de Montevideo y Paso de los Toros.

En la inauguración del intercambio de preguntas con el gabinete abierto, un vecino que se identificó como votante frenteamplista advirtió que el río Negro “está enfermo” y que el proyecto de UPM empeoraría la situación de ese río.

Al momento de responder, Vázquez consideró que Uruguay ya no improvisa con el tema y tiene la experiencia de la primera planta de UPM y de Montes del Plata. Sobre el primero de estos emprendimientos, el presidente recordó que se dijo que iba a aumentar el cáncer en la zona e incluso “iban a nacer niños con cabezas”, pero tras 13 años de funcionamiento de esa planta eso nunca ocurrió.

“Es cierto que el río Negro está contaminado, ¡pero UPM aún no está instalada!”, sostuvo Vázquez, que además recordó que se trata de un río que “empieza mucho más arriba, en el hermano país brasileño, donde muchas poblaciones vierten sus aguas servidas allí”, entre las que identificó a Bagé. Además, dijo que el río también está contaminado por la producción agrícola y ganadera, lo que le valió el aplauso del público. “La producción también tenemos que cuidarla, pero hay que racionalizarla, como se trata de hacer en el río Santa Lucía que también tenía esa contaminación”.

Para Vázquez, es necesario “lograr que UPM2 no contamine el río más de lo que ya está contaminado”. Según Vázquez, la primera planta de UPM verte sus afluentes en el río Uruguay y la mayor contaminación no está en sus cercanías, sino “en la salida del río Gualeguaychú”. Luego el mandatario sostuvo que los privilegios impositivos de UPM son los que tienen “todas las empresas uruguayas a distinta escala, porque va a invertir 4.000 millones de dólares”. El ministro de Economía y Finanzas complementó: “no hay un solo estímulo para UPM al que no tenga acceso la población uruguaya”.

“Con todas estas consideraciones, si UPM decide hacer la inversión, el gobierno va a apoyar para que la planta se instale en la zona”, anunció el presidente, que no obstante, aseguró que si la planta llegara a contaminar, el próximo gobierno, sin importar del partido que sea, “la va a cerrar”, porque a todos los partidos lo que más le interesa es la salud de la población.

Además, Vázquez sostuvo que el proyecto del Ferrocarril Central se va a aprobar, y que la obra “ya está licitada y fue adjudicada”, con el aval del Tribunal de Cuentas. “Lo vamos a construir, se instale UPM o no se instale”, aseguró.