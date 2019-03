Bonomi criticó a Sanguinetti por dichos sobre narcos en Uruguay: "en el mejor de los casos es equivocado"

"Los delitos se han mantenido, el problema es cómo y por qué se producen. Hay gente, y creo que ahí está el error -que lo cometen dirigentes políticos-, que cree que el delito se comete por acción o inacción de la Policía, y esto no es así", dijo el ministro del Interior Eduardo Bonomi esta mañana, entrevistado por el programa radial en Perspectiva, de Radiomundo.

Para Bonomi, “lo que determina el aumento de los delitos es la voluntad de un sector de la sociedad de volcarse hacia los delitos”. “Eso no lo cambia la Policía”, sostuvo. “Lo puede contener, detener, llevar ante la Justicia” pero luego “hay que ver qué decisión toma la Justicia", agregó.

El jerarca también se refirió a la aprobación del nuevo Código del Proceso Penal (CPP) y a su implementación en noviembre de 2017, y sostuvo que si no se hubiera aplicado, “hoy tendríamos una baja de las rapiñas superior al 20%". Según Bonomi, “el nuevo CPP llevó a que en poco más de cuatro o cinco meses la cantidad de personas privadas de libertad disminuyó en 1.400”. Bonomi explicó que lo que ocurrió no fue que esas personas “salieran de la cárcel, sino que son delincuentes que no fueron a la cárcel y siguieron delinquiendo".

Si bien dijo que el nuevo CPP era “imprescindible”, “tuvo problemas” que se modificaron parlamentariamente en abril del año pasado. “Hay que seguir modificándolo”, advirtió.

Además, Bonomi aseguró que la cifra final de homicidios en 2018 rondará los 400 casos, lo que sería récord para el país. "Los homicidios por robos no aumentan. Lo que aumentan son los homicidios por conflicto entre delincuentes", explicó.

Bonomi también cuestionó al precandidato colorado Julio María Sanguinetti, que había dicho al mismo programa radial que las bandas narcos ingresaron al país durante los gobiernos del Frente Amplio. “En el mejor de los casos es equivocado. Si no puede ser deliberadamente desinformado”, sostuvo. “La pasta base entró a Uruguay en 1997 y 1998 durante el gobierno de Sanguinetti. No para consumirla, sino para transformarla en cocaína, porque a raíz del Plan Colombia, en la selva colombiana estaban destruyendo las cocinas de cocaína", recordó. "La génesis de la pasta base fue en dos gobiernos del Partido Colorado. Entra en 1997 y 1998, y la transforman en fumable en 2002 y 2003, y luego empieza todo un proceso de que como crece el consumo hay lugar para todos", sostuvo.

En cambio, dijo que si bien no está de acuerdo con la propuesta de reforma constitucional del senador y precandidato nacionalista Jorge Larrañaga, lo respeta, “porque es el que ha presentado medidas de seguridad, que no comparto, pero son medidas con las que uno puede comparar, encarar, discutir. Lo otro es criticar, no hay propuesta”.