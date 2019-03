Brasil: Arrestan al expresidente Michel Temer en caso vinculado a Lavo Jato

La Policía Federal de Brasil arrestó hoy por un caso vinculado al esquema de corrupción en torno a la estatal Petrobras al ex presidente Michel Temer (2016-2018) y a su ex ministro de Minas y Energía Wellington Moreira Franco, muy cercano al ex mandatario y también integrante del partido Movimiento Democrático Brasileño (MDB).

De acuerdo con la investigación judicial, ambos recibieron desvíos de fondos públicos destinados originalmente a las obras para construir la usina nuclear Angra 3, en Río de Janeiro. Un empresario que acordó con la Justicia denunciar todo lo que sabía a cambio de una reducción de su pena indicó que ese dinero desviado fue a parar la campaña electoral del ex presidente.

Temer había sido denunciado en dos oportunidades por la Procuraduría General de la República cuando todavía era presidente, pero el Congreso se negó a autorizar los procedimientos. Al haber dejado la presidencia el 1 de enero, perdió sus fueros, lo que permitió su arresto.