El ex fiscal Gustavo Zubía abandona el Partido de la Gente

Ex fiscal Gustavo Zubía anunció hoy en Radio Oriental que deja el Partido de la Gente (PdlG). "Mi desvinculación con el PdlG en este momento es total", dijo. Este fin de semana definirá su futuro político y no descartó sumarse al Partido Colorado o al Partido Nacional, pero dijo que no se sumaría al Frente Amplio. “Hay varias opiniones sobre qué rumbo tomar”, afirmó.

Zubía descartó la posibilidad de competir en una interna con Edgardo Novick porque partiría con una “enorme desventaja”, ya que su compañero de sector (Lista 12.000), Guillermo Facello, ya no pertenece al PdlG.

Hasta el viernes 23 de marzo el actual diputado Facello era el vicepresidente del PdlG, pero la Mesa Ejecutiva del partido decidió, por unanimidad, retirarle la confianza por tener un “proceder ajeno al funcionamiento orgánico”, al mantener conversaciones con integrantes de otros partidos.