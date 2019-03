Gustavo Zubía dijo que Edgardo Novick quería a Facello fuera del partido

Continúa la telenovela en el Partido de la Gente (PdlG), esta mañana el diputado Guillermo Facello negó, en entrevista en Radio Sarandí, que se vaya a sumar a la precandidatura de Julio María Sanguinetti (Batllistas), pero dejó abierta la posibilidad de incorporarse a otro precandidato del Partido Colorado (PC).

Hasta el viernes pasado Facello era el vicepresidente del partido liderado por el empresario Edgardo Novick, pero la Mesa Ejecutiva decidió, por unanimidad, retirarle la confianza. En un comunicado, el PdlG cuestionó al diputado por su “proceder ajeno al funcionamiento orgánico” y envió una notificación a la Corte Electoral para que quede constancia de su desvinculación.

A pesar de que Facello dijo que no está cerca de Sanguinetti, admitió que mantuvo reuniones con el colorado Germán Coutinho, que apoya la precandidatura de José Amorín Batlle. El representante también dijo haber tenido diferencias políticas dentro del PdlG con Daniel Peña y aseguró que fueron hace dos años, en la última reunión de la Mesa Ejecutiva en la que participó.

En tanto, Novick ratificó hoy que la decisión fue por una pérdida de confianza. “Un vicepresidente no podía estar reuniéndose para negociar con otros partidos […] Ha tenido reiteradas reuniones que salieron en la prensa y fueron públicas, nosotros lo consultamos personalmente y confirmó que había tendido esas reuniones”, dijo en entrevista con la emisora. El precandidato dijo hay que poner a la gente por delante y “no a nuestros carguitos”. “No vamos de un partido a otro a ver cómo nos acomodamos mejor”, acotó.

Facello junto al ex fiscal Gustavo Zubía pertenecen a la lista 12.000, cuyo futuro es incierto. Según relata Zubía, en diciembre del año pasado, 150 referentes de la lista se reunieron en Salto, pero las conclusiones del encuentro no fueron transmitidas a Novick porque este no los recibió. Una de las propuestas era lanzar la precandidatura de Zubía.

A pesar de que Novick dice que no fue notificado formalmente sobre la posibilidad de que el PdlG tenga una interna competitiva, Zubía asegura que el precandidato sabía sobre esta posibilidad.

El ex fiscal no descarta ser precandidato porque hay “personas quejándose del desastre al que vamos. Alguien tiene que hacer algo, tiene que haber interna para que un partido sobreviva”, opinó.

Sobre la situación del ex vicepresidente del partido dijo: “Facello hace tres meses que no se hablaba con Novick”, además comentó que el empresario quería que el diputado se bajara de la lista al senado, incluso le ofreció a él ocupar ese cargo, idea que descartó.

Entre hoy y mañana las autoridades de la lista 12.000 mantendrán conversaciones para decidir su futuro. Zubía dijo que las posibilidades que se manejan son: incorporarse al PC; irse con Juan Sartori (Partido Nacional); o volver al PdlG, si reincorporan a Facello y con Zubía como precandidato.