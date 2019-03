Juan Sartori fue el único precandidato del Partido Nacional que asistió a la celebración por el 122º aniversario de la muerte de Antonio Floricio Saravia, hermano de Aparicio. El acto se llevó a cabo en Arbolito, departamento de Cerro Largo, y el aspirante a la presidencia reconoció que se sintió “un poco desconcertado” cuando vio que ninguno de sus contendientes en la interna nacionalista estaba allí. “Lo primero que pensé es que me había equivocado de departamento, porque como viví mucho tiempo fuera del país me cuesta un poco ubicarme. Pero cuando me dijeron que la cosa era ahí, me tranquilicé”.

Durante su visita a Cerro Largo, Sartori también visitó la plaza melense que recuerda al caudillo local y ex intendente Villanueva Saravia, quien se suicidó en 1998. Allí, el precandidato se mostró favorable a reabrir el caso, ya que numerosas versiones de políticos y periodistas afirman que en realidad se trató de un homicidio. “Es tiempo de que nos enteremos de la verdad acerca de la sospechosa muerte del caudillo colorado Villanueva Saravia”, declaró. Para Sartori, “reabrir este caso sería una muestra de respeto hacia una familia que ayudó a construir el estado de bienestar batllista en nuestro país. Porque el hecho de que yo sea blanco de toda la vida no quiere decir que no reconozca los enorme aportes que hicieron los Saravia a la vida política nacional. Sí, yo soy blanco y ellos son colorados como hueso de bagual, pero igual nos podemos entender”.