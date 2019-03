Larrañaga arma equipo para defender su reforma constitucional

El precandidato nacionalista Jorge Larrañaga anunció ayer a través de Facebook que conformará un “comando técnico” para encargarse de la defensa técnica del proyecto de reforma constitucional que presentó a la Corte Electoral esta semana, con más de 400.000 firmas de apoyo.

¨Se encargará de aportar información y argumentos que justifican y sustentan nuestra propuesta de reforma. Ante una contracampaña que parece estará plagada de argumentos falaces es propicio contar con los mejores y más prestigiosos juristas del país, catedráticos Grado 5 en distintas especialidades, y con experiencia en materia de gestión en materia de seguridad, cuyo aporte va a ser fundamental para afrontar este tiempo de debate público¨, escribió Larrañaga en su cuenta de Facebook.

En el equipo de Larrañaga estarán el ex ministro del Interior y ex decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República (Udelar) Juan Andrés Ramírez, el ex ministro de Salud Pública Carlos Delpiazzo, el intendente de Colonia Carlos Moreira y el grado 5 en Derecho Procesal y ex decano de la Facultad de Derecho de la Udelar Alejandro Abal Oliú.

Las cuatro propuestas de la reforma implican el levantamiento de la prohibición de realizar allanamientos nocturnos, el cumplimiento completo de las penas en los delitos graves, la prisión perpetua revisable en los casos de delitos gravísimos y la creación de una Guardia Nacional conformada por militares. El texto de la reforma dice que el Parlamento “podrá” aprobar las leyes con el contenido de esas cuatro propuestas, pero mediante sendas disposiciones transitorias establece que, mientras eso no ocurra, entrarán en vigencia.