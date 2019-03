Mieres: en La Alternativa "se afectaron las confianzas"

La fórmula presidencial de la coalición La Alternativa enfrenta diferencias desde hace varios días a raíz de unas declaracione de la candidata a vicepresidenta, Selva Andreoli, en una entrevista en el programa de canal 12 Desayunos informales.

El periodista Juanchi Hounie le preguntó a Andreoli si, en una eventual segunda vuelta (sin La Alternativa), votaría a un partido que no fuera el Frente Amplio. "En mi caso personal, no", respondió, para después aclarar que no hablaba en nombre ni de La Alternativa ni de Navegantes, el sector que lidera con su esposo, Esteban Valenti. Poco después, aclaró en su cuenta de Twitter que tampoco votaría por el Frente Amplio y que en la entrevista fue mal interpretada. Además, recordó a través de otro usuario en la red social que la semana pasada dijo que en una segunda vuelta sin La Alternativa anularía su voto.

Sin embargo, en las redes sociales se siguió especulando sobre las declaraciones de Andreoli, que molestaron a su compañero de fórmula, Pablo Mieres. Según le contó ella a El País, él le manifestó que le molestaron sus declaraciones porque rompen con el acuerdo que tenían de no pronunciarse sobre la segunda vuelta hasta las elecciones del 27 de octubre. La molestia de Mieres no impidió que Andreoli continuara hablando sobre el tema en su cuenta de Twitter, sobre todo para aclarar sus declaraciones iniciales.

Entrevistado hoy por El Observador, Mieres dijo que con lo sucedido "se afectaron las confianzas" y que el Partido Independiente está evaluando qué pases seguir. El mismo diario informó que la coalición podría disolverse, algo que no fue confirmado públicamente por los involucrados.