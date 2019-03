Piden perpetua en Italia para 24 acusados por el Plan Cóndor

La Fiscalía de Roma presentó una apelación en la causa por el Plan Cóndor y solicitó que se condene a cadena perpetua a 24 responsables de esa coordinación represiva entre las dictaduras de Bolivia, Chile, Perú y Uruguay. En el marco del Plan Cóndor, definido como un "programa de exterminio abominable" por la Fiscalía, fueron asesinadas 23 personas con ciudadanía italiana, y por eso esta causa se lleva adelante en Roma.

Los fiscales italianos Francesco Mollace y Tiziana Cugini aseguraron que los 24 acusados son "responsables de todo aquello de lo que se les acusa porque han sido ejecutores de muerte".

En el juicio en primera instancia, que terminó en enero, fueron condenados a cadena perpetua ocho acusados, entre ellos el ex canciller uruguayo Juan Carlos Blanco. Los otros siete fueron los chilenos Hernán Jerónimo Ramírez y Rafael Ahumada Valderrama, los bolivianos Luis García Meza y Luis Arce Gómez y los peruanos Francisco Morales Bermúdez, Pedro Richter Prada y Germán Ruiz Figueroa. Otros 16 acusados fueron absueltos o sobreseídos.

Entre los absueltos estuvo Jorge Tróccoli, el único ex militar que estuvo presente en el juicio en Italia, país al que huyó para escapar de la Justicia uruguaya. Además de Tróccoli y Blanco, los demás uruguayos que habían sido acusados son el ex teniente Ricardo Eliseo Chávez, el ex coronel Pedro Mato Narbondo, el ex capitán José Ricardo Arab, el militar José Horacio Gavazzo Pereira y el marino Juan Carlos Larcebeau.

Acerca de Tróccoli, la fiscal Cugini señaló que fue el jefe de inteligencia del cuerpo de Fusileros Navales (Fusna) de la Armada uruguaya, a donde se llevaba a los prisioneros, "y que de él dependía si vivían o eran asesinados".

La corte de apelaciones programó cinco audiencias, y la última de ellas se realizará en julio, cuando podría emitirse la sentencia.