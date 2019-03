Sartori aseguró que el dinero “a cierto nivel es totalmente abstracto”

El precandidato del Partido Nacional (PN) Juan Sartori (Todos por el Cambio) dijo que una de las maneras de generar los 100.000 nuevos puestos de trabajo que promete, en caso de llegar a ser gobierno, es facilitar la instalación de nuevas empresas a través de un marco jurídico para los nuevos emprendimientos.

Sartori admitió que no está en “detalles” como saber cuál es el precio del boleto o de un litro de leche y dijo que seguramente en la vida nunca tenga problemas económicos. Sobre el dinero aseguró que “a cierto nivel es totalmente abstracto”. “Algunas empresas las vendí, lo que me permite vivir el resto de mi vida sin pensar en eso”, aseguró. No obstante afirmó que “no hay nada más lindo” que trabajar. “Es lo que más me gusta en la vida”, declaró en entrevista en Informativo Sarandí.

Sin embargo, sostuvo que muchas de las personas con las que habló en su recorrida por el país le informaron que no pueden vivir con la ayuda que reciben del gobierno o que el sueldo no les alcanza. “Los planes sociales son necesarios”, dijo, pero “lo que no está funcionando es el sistema de incentivos para que puedan salir de esos planes”.

El precandidato calificó de “fata de respeto” las afirmaciones que aseguran que fueron “turistas” los asistentes al acto de lanzamiento de su precandidatura, que hizo el martes pasado en el Palacio Peñarol. “Esperaba que después de llenar el Palacio algo mal iban a tener que decir”, afirmó. No obstante, el empresario admitió que para trasladar a las personas desde le interior del país fue necesario una logística: pagar ómnibus y darles algo de comer.