Abdala convoca a comisión a autoridades de ANCAP para que expliquen “qué hay detrás de la ganancia aparente”

El diputado nacionalista Pablo Abdala convocará a la Comisión de Industria, Energía y Minería de la Cámara de Diputados a las autoridades de ANCAP para que expliquen el detalle de las cifras del superávit alcanzado por la empresa en 2018.

“Nos interesa saber qué hay detrás de esa ganancia aparente, y digo aparente porque esconde perdidas como en el sector de portland o biocombustibles”, dijo Abdala a Radio Uruguay.

El diputado sostuvo que si bien reconocen mejoras en la eficiencia durante la administración de la actual presidenta del ente, Marta Jara, sostuvo que la ganancia “no es una buena noticias, porque se da en el mismo momento que enfrentamos precios con valores internacionales como nunca los hubo en Uruguay”. “Nos seguimos apartando de la paridad de importación y generamos ganancia, pero pagamos los combustibles más caros de la región”.

Abdala ambién cuestionó que Gas Sayago, la empresa de capitales públicos que estaba ejecutando la construcción de la planta regasificadora, haya perdido 20 millones de dólares en un año. “Lo de Gas Sayago es de una cuestión de legitimidad muy severa. No puede ser que una empresa para construir una planta que no existe y no se va a construir siga perdiendo millones de dólares por año”, sostuvo. Para Abdala, Gas Sayago debe ser cerrada “inexorablemente”.