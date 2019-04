Arismendi responde a encuesta sobre funcionamiento del Mides y asegura que hay una campaña “contradictoria”

Tras conocerse una encuesta de Cifra sobre cómo la población evalúa el funcionamiento del Ministerio de Desarrollo Social, la titular de esta cartera, Marina Arismendi, sostuvo que hay una campaña de desinformación y en contra de la gestión de esta secretaría de Estado.

“Yo no voy a hablar de las encuestas, no es mi especialidad, simplemente digo que durante 2014 sufrimos durante un año entero las encuestas que nos decían que íbamos bajando, bajando, bajando, y ganamos con mayoría parlamentaria”, dijo Arismendi en declaraciones recogidas por La República. Según la encuesta de Cifra, un 48% de los uruguayos cree que el desempeño general del Mides es malo, un 36% considera que es bueno, mientras que el 16% restante prefirió no opinar.

“Hay sí una campaña contradictoria: por un lado dicen que le damos a los pichis para que sean chorros -y lo digo en los términos que mucha gente lo hace-, y por otro lado dicen por qué no damos más y apoyamos a los pobrecitos de tal lado que no los acompañamos. Es una política que se ha dado así en todo el continente. Así llegó Trump a la presidencia en Estados Unidos”, expresó la ministra.