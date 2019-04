Bayardi no permitirá que los militares hagan declaraciones políticas

El ministro de Defensa, José Bayardi, dijo que no le permitirá a los mandos del Ejército hacer declaraciones políticas. El nuevo jerarca aseguró en el programa En Perspectiva que desde ahora los militares sólo podrán hablar con la prensa sobre asuntos que tengan que ver con sus cargos.

Bayardi consideró que el ex comandante en jefe del Ejército Guido Manino Ríos debió ser cesado antes, pero aclaró que ahora él no lo sancionaría porque eso sería “violentar su derecho a ser candidato”. Manini Ríos tuvo “un protagonismo político excesivo, no sé si voluntario o involuntario”, comentó.

Aseguró que el Tribunal de Honor en el que José Nino Gavazzo admitió haber tirado al río Negro el cuerpo de Roberto Gomensoro, en 1973, debió sancionar al los ex militares Gavazzo y Jorge Silveira por violaciones a los derechos humanos y no por violar el honor del cuerpo, como sucedió.

El Tribunal sanciono a los ex militares por permitir que el ex coronel Juan Carlos Gómez fuera culpado y encarcelado por el caso Gomensoro, cuando ellos sabían que era inocente.