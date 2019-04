Bonomi dijo que la oposición está “anclada en el tiempo”

El ministro del Interior, Eduardo Bonomi, compareció ante la Comisión Especial de Seguridad Pública y Convivencia convocado por el senador del Partido Nacional (PN) Javier García. A la salida del encuentro, que duró poco más de una hora y media, dijo que no es verdad que la Policía tenga las manos atadas como afirma la oposición.

“En dos meses y poco, la Policía abatió a once delincuentes, y no tuvo ningún problema porque no tiene las manos atadas", dijo.

Por su parte, García insistió en la necesidad de que se apruebe un proyecto de ley que modifica el Código Penal y flexibiliza la legítima defensa policial, una iniciativa presentada en 2016 por el actual precandidato nacionalista Luis Lacalle Pou.

“Los policías están regalados en la calle [...] los insultan, los agravian, les toman el pelo y nadie para rodeo”, dijo el senador del PN.

Bonomi aseguró que, a pesar de que la Policía uruguaya es de las más profesionales de la región, teme que se den casos de gatillo fácil. “¿Qué significa ejercer la autoridad? A veces parece que [los integrantes de la oposición] están anclados en el tiempo”, sostuvo.