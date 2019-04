Flores: Castaingdebat admitió haber pagado de su bolsillo una obra para la Intendencia

La Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) encontró irregularidades en la adjudicación para la compra de césped sintético para una plaza de deportes en el departamento de Flores, durante la administración del Armando Castaingdebat (2010-2015).

El informe de la Jutep dice que hubo una serie de omisiones que “dan cuenta de un favorecimiento indebido a la empresa adjudicataria”, FORBEC. La Junta destaca que encontró falta de controles de los antecedentes y la solidez patrimonial de la empresa, así como incumplimiento en el plan de pagos, “desprotegiendo a la intendencia con el pago anticipado de un trabajo aún no terminado”.

La Jutep considera que no fueron suficientes los argumentos que el ex intendente Castaingdebat esgrimió para justificar el pago de 21.000 dólares que hizo a título personal a la empresa para posibilitar el ingreso al país de la mercadería. “Paga por cuenta de un tercero con el que manifiesta no tener relación anterior ni confianza, sin garantía de repago, sin documentar la deuda generada a su favor”, argumenta.

El actual diputado del Partido Nacional (PN) admitió que realizó ese pago, pero dijo que lo hizo por el bien del departamento. “Es cierto, cometí la irregularidad de poner dinero de mi bolsillo porque al llegar al final de la obra la empresa se fundió, la intendencia no tenía forma de adelantar dinero porque no podía, y yo entendí que antes de que saliera perjudicado el departamento, yo ponía el dinero”.