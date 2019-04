La Lista 711, el sector liderado por el ex vicepresidente Raúl Sendic, divulgó ayer un comunicado contra la iniciativa Vivir sin Miedo, del precandidato nacionalista Jorge Larrañaga, que propone una serie de medidas para mejorar la seguridad, que deberán ser aprobadas en un plebiscito. Desde el sector frenteamplista explicaron que se decidió redactar el comunicado “cuando nos dimos cuenta de que es prácticamente imposible que alguien nos vote, y que el único éxito electoral que podemos llegar a tener es hacer campaña en contra del plebiscito de Larrañaga y que este fracase”.

Pero la 711 no sólo tiene diferencias “filosóficas” con la campaña de Larrañaga: considera que el nacionalista “rompió ciertos códigos de la política”. El comunicado afirma que la propuesta es “innecesaria y poco inteligente”. El diputado Felipe Carballo, uno de los referentes del sector, sostuvo: “Larrañaga está copiando los métodos y la filosofía de [Raúl] Sendic. Hace un tiempo, todo el mundo lo criticaba, pero ahora cualquiera sale a imitarlo y a proponer cosas poco inteligentes”. Para el legislador, “lo único que falta es que salgan a decir que la tasa de natalidad dé baja porque la gente mira mucha televisión, o que se pongan a comprar cualquier pelotudez con una tarjeta corporativa y después digan que son gastos justificados”. “Si el señor Larrañaga no tiene un perfil propio, que se busque uno, pero que no ande metiéndose en terrenos que no le corresponden”.