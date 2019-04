Topolansky: sin regulación de financiamiento de partidos Sartori “puede hacer lo que se le cante”

La vicepresidenta Lucía Topolansky manifestó, en una entrevista con el programa Fuentes Confiables de Radio Universal, que lamenta que la oposición se haya negado a votar la ley de financiamiento de partidos políticos y ahora “se queje” de la campaña del precandidato nacionalista Juan Sartori, cuando “tenía y está la herramienta” para regular, pero no la vota. “Los que no votaron, que no se quejen”, enfatizó.

Topolansky recordó que la iniciativa cuenta con media sanción de la Cámara de Senadores, pero no prosperó en la Cámara de Diputados porque faltó el voto del diputado de la Liga Federal, Darío Pérez, y de toda la oposición. En ese sentido, sostuvo que desde la oposición “le echan la culpa al pobre Sartori” pero “si no está regulado, puede hacer lo que se le cante y está en ley”. La vicepresidenta sostuvo que el Frente Amplio (FA) buscará que la propuesta se apruebe antes de fin de año.

Sobre la irrupción del precandidato nacionalista en el escenario político, Topolansky dijo que si bien es un “personaje” fuera de la “tradición uruguaya”, forma parte de un fenómeno que se está dando en el mundo y en Uruguay comenzó en la elección pasada cuando “apareció [Edgardo] Novick”. “A mi me preocupa porque soy una persona que cree en la democracia de partidos y creo que, si los partidos son más sólidos, más sólida va a ser la democracia”, expresó. A su vez, sostuvo que Sartori generó “turbulencia” en la interna del Partido Nacional, pero se han producido movimientos en “todos lados”.

Sobre el panorama electoral, la vicepresidenta sostuvo que “es la elección más rara” que ha vivido y “tiene hasta emoción” porque sucede algo todos los días. Por ejemplo, mencionó la disolución de la coalición La Alternativa, que “duró un rato nada más”, y la decisión de (Aníbal) Gloodtdofsky de bajarse de la precandidatura a la presidencia por el Partido Colorado y sumarse a la campaña de Julio María Sanguinetti. “Hasta el 30 de junio no sabemos qué pingos van a estar en la cancha”, añadió.

Topolansky planteó que en el resto de este período parlamentario el FA impulsará la aprobación la reforma de la ley orgánica militar, de la ley del sistema nacional de inteligencia y la creación de la Universidad de la Educación. Además de proponer el tratamiento en el Parlamento de los 16 proyectos de ley en “defensa de la política” propuestos por el Movimiento de Participación Popular (MPP), que ingresarán ocho en cada cámara.