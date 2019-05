Según una nota publicada por el periódico El Observador, el principal asesor de Juan Sartori en temas de salud, Mario Cabrera, afirmó que la propuesta del precandidato nacionalista de entregarles medicamentos gratis a los jubilados es “imposible”. Ante estas declaraciones, Sartori aclaró: “Quizá me expresé mal, porque no es que los medicamentos vayan a salir gratis. En realidad, se van a poder comprar con préstamos otorgados por el Banco República, pero eso es exactamente lo mismo que gratis, porque todo el mundo sabe que no hay que pagarlos”.

En la nota se mencionan varios casos más de asesores que se quejan porque las promesas que lanza el empresario y político en sus discursos no se corresponden con las que elabora su equipo ni con las que aparecen en su programa de gobierno. Uno de estos asesores reconoció no saber exactamente de dónde salen las ideas de Sartori. “Yo supongo que salen del mismo lugar misterioso del que sale el dinero de su campaña. Es más, a mí no me sorprendería que un buen día proponga devaluar el rublo frente al dólar, sacarle impuestos al vodka, o alguna otra cosa relacionada con Rusia”, dijo. Otro asesor reconoció su temor de que “en el marco de las estrategias de campaña de última generación a las que recurre Sartori, que suelen involucrar algoritmos e inteligencia artificial, se esté usando algún programa al que le metés un par de datos y te devuelve alguna propuesta de campaña completamente delirante pero que sirve para juntar votos”.