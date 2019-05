El aspirante a la candidatura presidencial por el Partido Nacional Jorge Larrañaga le lanzó un tiro por elevación a su competidor en la interna Juan Sartori por el dinero que gasta de su propio bolsillo en la campaña electoral. “Hay que limitar [el autofinanciamiento], porque, de lo contrario, el fondo de la billetera es el que termina teniendo impacto en el tema electoral”, declaró. Cuando se le preguntó por qué su sector no apoyó en el Parlamento el proyecto de ley de financiamiento de partidos políticos, Larrañaga respondió: “Lo que pasó fue que el oficialismo no nos dio toda la información. Si nos hubieran dicho que iba a aparecer un paracaidista millonario que nos iba a sacar el segundo lugar a fuerza de gastar plata, habríamos votado el proyecto con las dos manos. Pero esa información no nos la dieron”.

Sartori respondió a las críticas de Larrañaga aclarando que su campaña no está financiada con dinero de “su billetera”. “Eso es un disparate, no estoy gastando mi propio dinero. El dinero es el que le quedé debiendo al Banco República durante todos mis años al frente de UAG”. La empresa que fundó y dirigió Sartori hasta junio del año pasado llegó a deberle 88,9 millones de dólares al banco estatal, y actualmente debe 48,2 millones. “Si Larrañaga le pagó sus deudas al banco y ahora no tiene plata para financiarse, no es mi culpa. No puede ser que yo tenga que salir a pedir perdón por ser más vivo que él. Sobre todo porque para eso no hace falta mucho”, declaró Sartori.