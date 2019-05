El ex fiscal Gustavo Zubía, quien a fines de marzo abandonó el Partido de la Gente, anunció ayer su apoyo a la precandidatura de Julio María Sanguinetti en las elecciones internas del Partido Colorado (PC). Zubía relató que antes de pasarse al PC había considerado integrarse al partido político de Guido Manini Ríos, pero finalmente desistió porque “en el PC estoy bastante a la derecha, dentro de lo que generalmente se cataloga como el ala de los fachos, pero en un partido de militares iba a ser un frutillita más”. Sanguinetti, por su parte, agradeció el apoyo se Zubía, al tiempo que confesó que decidió pelear por la candidatura colorada para “aportar nuevos aires y un nuevo impulso al pachequismo”. “Los políticos a veces somos hijos de las circunstancias, así que no siempre podemos elegir nuestro destino. Yo no quería seguir en política, pero al ver lo mal que estaba el pachequismo, me pareció que mi responsabilidad era ayudarlos. El Partido Colorado no sé si me necesitaba, pero los sucesores de Jorge Pacheco Areco claramente no pueden vivir sin mí”.