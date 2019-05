Luis Almagro respaldó la posibilidad de que Evo Morales sea reelecto

El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, sorprendió a los políticos bolivianos al respaldar que el presidente, Evo Morales, tenga la posibilidad de ser reelecto en los comicios del 20 de octubre.

"Decir que Evo Morales hoy no puede participar (de las elecciones) sería absolutamente discriminatorio con los otros presidentes (de la región) que han participado en procesos electorales sobre la base de un fallo judicial", aseguró Almagro en un acto junto al mandatario boliviano.

Morales fue habilitado para participar en las elecciones por un polémico fallo judicial emitido por el Tribunal Constitucional en 2017 cuya legitimidad e imparcialidad ha sido cuestionada por los políticos opositores. La Constitución boliviana -reformada por el gobierno de Morales en 2009- establece que una persona no puede gobernar durante más de dos períodos consecutivos en un artículo que el oficialismo intentó modificar en 2016 a través de un referéndum que fue rechazado. Pese a ello, el gobernante Movimiento Al Socialismo presentó un recurso ante el máximo órgano judicial boliviano, que consideró que ese artículo era inconstitucional argumentando que violaba los “derechos políticos” reconocidos por Bolivia en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que se firmó en el marco de la OEA.

Almagro hizo estas declaraciones pese a que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene pendiente pronunciarse acerca de la participación de Morales en estas elecciones, en las que accedería a su cuarto mandato consecutivo. Además, el secretario general de la OEA se contradijo con sus propias declaraciones: en setiembre 2017 escribió en Twitter que el mandatario debía “respetar” el resultado del referéndum.

La oposición boliviana se molestó con este cambio de actitud de Almagro y se lo hizo saber en varios pronunciamientos a través de medios de comunicación y redes sociales. Entre éstos estuvo el del ex candidato presidencial y principal líder de la oposición, Samuel Doria Medina:

Señor Almagro está equivocado. Le recuerdo que el pueblo boliviano votó contra la elección de Morales y apoyar candidatura de Evo Morales es apoyar la violación de la Constitución Boliviana. — Samuel Doria Medina (@SDoriaMedina) 17 de mayo de 2019

Además, uno de los candidatos presidenciales de la oposición, el senador Oscar Ortiz, no asistió a un encuentro que mantendría con Almagro. “Nos hemos retirado de la reunión con el secretario general de la OEA expresándole nuestra protesta e indignación por el cambio de posición que ha asumido”, explicó Ortiz. “Le hemos expresado que no tenía sentido desarrollar esa reunión, porque él como secretario general no nos genera confianza”, agregó.