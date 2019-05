Peñarol visita a Deportivo Cali por la Copa Sudamericana

La escena internacional le quedó así. Peñarol hizo una buena fase de grupos de la Copa Libertadores, sumó 10 puntos –más que los que lograron algunos equipos que siguen en carrera–, pero no le alcanzó. La paridad entre tres, Flamengo, Liga de Quito y los carboneros, hizo que sus pretensiones quedaran por el camino, debido al saldo de goles. A pesar de la suerte esquiva en una copa, ahora le queda la otra: hoy arranca su camino en la Copa Sudamericana, un premio que parece consuelo para cualquier tercero de grupo de la Libertadores, pero que el fútbol uruguayo no está en condiciones de despreciar: hay mucho dinero en juego, nunca nadie la ganó.

A las 19.15, en el estadio Monumental de Palmaseca y con el arbitraje del brasileño Anderson Daronco, Peñarol visitará a Deportivo Cali por el partido de ida de los dieciseisavos de final del torneo. Partido duro, como cada vez que se enfrenta a un colombiano en tierras cafeteras.

El carbonero llega con viento en la camiseta tras haberse consagrado anticipadamente en el Apertura local. Eso le sirve, entre otras cosas, para que Diego López administre sus jugadores, sobre todo en lo relacionado con las condiciones físicas, un tema en el que Peñarol viene bastante embromado.

Quien no estará entre los 11 es Giovanni González. El lateral fue expulsado en el último partido de la Libertadores, con Flamengo, y acarrea suspensión. Por él entrará Jesús Trindade, dado que el suplente natural de González, Ezequiel Busquets, está con la selección sub 20 preparando el debut mundial del viernes. Sin Gabriel Fernández, impedido de viajar por la Justicia por las medidas cautelares que pesan sobre él, el probable once aurinegro puede estar integrado por Kevin Dawson en el arco; Trindade, Fabricio Formiliano, el argentino Cristian Lema y Lucas Hernández; Walter Gargano, Guzmán Pereira y Cristian Rodríguez; Agustín Canobbio e Ignacio Lores; más Lucas Viatri. Los demás integrantes del plantel que está en Colombia son Thiago Cardozo, Enzo Martínez, Mathías Corujo, Rodrigo Rojo, Marcel Novick, Franco Martínez, Maximiliano Rodríguez, Fabián Estoyanoff, Luis Acevedo y Gastón Rodríguez.

Deportivo Cali está en la segunda fase de la Sudamericana tras haber eliminado a Guaraní de Paraguay por penales. En el ámbito local viene de vencer 3-1, el fin de semana, a Atlético Nacional de Medellín. Entre las figuras de los caleños está Matías Cabrera, ex Defensor Sporting y Nacional, los argentinos Juan Ignacio Dinenno, goleador, y Agustín Palavecino, volante.