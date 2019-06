Asesora de salud de Sartori: “no tiene relevancia” si MedicFarma entregará medicamentos gratis para todos los jubilados o los subvencionará

La asesora en salud del precandidato nacionalista Juan Sartori Marisa Lauber aseguró que “no tiene relevancia” si la tarjeta MedicFarma que se viene entregando en la campaña del postulante nacionalista permitirá acceso gratis a medicamentos para todos los jubilados o si simplemente subvencionará parte de sus costos en función del ingreso, como dice en el programa del precandidato.

Lauber fue la que presentó el lunes pasado el programa MedicFarma, y en una entrevista con El Observador, consideró que profundizar en las diferencias entre los que dice el programa y lo que viene diciendo Sartori –medicamentos gratis para todos los jubilados- sería “hilar fino”. “En realidad se ha pensado como para todos. Pero los últimos detalles no los tenemos ni los datos reales”, explicó. “Probablemente sea para todos, pero es una cosa que no tiene importancia”, dijo luego, ante otra pregunta del entrevistado.

El lunes, Sartori había asegurado que el programa costaría 150 millones de dólares. Respecto al costo, Lauber dijo que se calculó en base a una “aproximación” según “los datos de los censos, y de la cantidad de los jubilados y pensionistas”. “Nadie sabe los datos reales de este país hasta que no sea gobierno. Pero la aproximación no va a ser mucho más que eso. No puedo dar firmado si sale 140 millones o 150 millones de dólares, pero se hizo con una base bastante certera”, respondió.