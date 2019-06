Cosse: “una vez que la voluntad popular se exprese, haré todo lo necesario para no tener a los militares en la calle”

La precandidata presidencial frenteamplista Carolina Cosse dijo hoy, en una línea similar a lo esbozado ayer por su competidor de las internas Daniel Martínez, que hará “todo lo necesario” para no tener que poner a los militares en la calle si el plebiscito que propone el senador nacionalista y también postulante Jorge Larrañaga se impone en octubre.

"No estoy de acuerdo con la reforma que propone Larrañaga. Ahora bien, una vez que la voluntad popular se exprese, haré todo lo necesario para que no haya que llegar a tener a los militares en la calle", dijo Cosse hoy, en una entrevista con Canal 4 y reproducida por El País. La precandidata también reiteró su posición de que los militares no están capacitados para realizar tareas de seguridad interna.

Ayer, el precandidato frenteamplista Daniel Martínez dijo que de salir la reforma que impulsa Larrañaga, no llevará a 2.000 militares a una Guardia Nacional, tal como establece la reforma. Según Martínez, la reforma propuesta Larrañaga “habilita a” crear esa Guardia con militares, pero no obliga al presidente a ejecutar esa política.

Ayer Larrañaga le contestó a Martínez y recordó que la reforma tiene una disposición transitoria en donde dice claramente que se debe crear esa fuerza. Luego, Martínez respondió que “siempre se va a respetar” la decisión de la gente, pero dijo que las disposiciones especiales del texto tienen “un nivel de discrecionalidad” que le da al Poder Ejecutivo la facultad de coordinar la actuación de la nueva Guardia Nacional. Ese punto de la reforma dice: “El Poder Ejecutivo coordinará la actuación de la Guardia Nacional con las demás fuerzas policiales con cometidos concurrentes, así como su relacionamiento y colaboración con el Poder Judicial”.