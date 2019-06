Luego del final de Game of Thrones, HBO logró mantener la atención de los televidentes a nivel mundial gracias a Chernobyl, una miniserie sobre el mayor accidente nuclear de la historia. Desde su primer capítulo, la serie generó un ejército de fanáticos. Uno de ellos es Gonzalo Abella, candidato a la presidencia por Unidad Popular. “Me gusta la serie porque derriba esa visión romántica que existe de que en la Unión Soviética de Mijaíl Gorbachov era todo maravilloso y perfecto porque se habían deshecho del estalinismo. En realidad, en esa época se hicieron muchas cosas malas, cosas que con Iósif Stalin en el poder a lo mejor no hubieran pasado”.

Chernobyl llegó a su fin el domingo y, tal como había ocurrido con Game of Thrones, dejó a muchos fans descontentos. Es por eso que varios de ellos decidieron hacer una petición a HBO para que se filme una nueva temporada con cambios. “La parte en la que el reactor número 4 de Chernobyl vuela por los aires y empieza a desperdigar material radiactivo no tiene ningún tipo de justificación desde el punto de vista argumental”, puede leerse en la petición que circula online y hasta ayer de noche tenía más de 350.000 adhesiones. Otra parte del texto reza: “Esa escena completamente inverosímil en la que el reactor explota traiciona el espíritu y la lógica propia de la serie”. “Los fanáticos de Chernobyl nos merecemos un final en el que no explote todo”, finaliza la petición.