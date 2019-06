El Poder Ejecutivo anunció ayer que le otorgará la cadena nacional de radio y televisión al precandidato nacionalista Jorge Larrañaga para que defienda su proyecto de reforma constitucional con el que pretende combatir la criminalidad. El mensaje se emitirá después de las elecciones internas, algo que fue celebrado en el entorno de Larrañaga. “Nosotros estábamos convencidos de que después de su derrota en las internas Jorge iba a desaparecer de los medios, pero ahora le queda por lo menos una oportunidad de salir en la tele”, aseguró un allegado al precandidato. “Además, le va a venir bien tener algo para hacer después del último domingo de junio, para que no se nos deprima como en 2014”, agregó.

Ayer, luego de conocida la noticia, Larrañaga agradeció al presidente Tabaré Vázquez por acceder a su solicitud. Además, adelantó que le pedirá que le preste un rato a Fernando Vilar para que sea la voz y la cara del mensaje de Vivir sin Miedo. “Ni bien empecé a pensar en esta reforma, el primer nombre que me vino a la mente si había que hacer una cadena fue el de Vilar, porque sus posturas claramente están alineadas con nuestra propuestas. Pero después lo vi haciendo una cadena del gobierno, así que me pareció que antes de usarlo correspondía que le pidiera permiso al señor presidente”. El precandidato nacionalista confió en que Vázquez “actuará de buena fe y nos prestará a Fernando, porque sabe muy bien que si no lo conseguimos, tendríamos que usar a Orlando Petinatti, que claramente no es lo mismo”.