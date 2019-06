Juan Raúl Ferreira: la voluntad de Wilson era que no se recordara su regreso como “una fecha partidaria”

Al acto por los 35 años del regreso del exilio de Wilson Ferreira Aldunate, que organizó el Partido Nacional (PN) y tuvo lugar el domingo de mañana en el puerto de Montevideo, asistió Silvia Ferreira, hija del caudillo, que apoya al precandidato Jorge Larrañaga, pero no su hermano, Juan Raúl, que en 2018 se fue del PN para integrar el Espacio 609, del Frente Amplio. En contacto con la diaria, Ferreira dijo que participó en un homenaje por esa fecha en el departamento de Maldonado, que fue “muy emotivo” y “sin un símbolo partidario” –resaltó que sólo había una bandera uruguaya desplegada sobre la mesa en la que habló–. Además, subrayó que cuando volvió a Montevideo y se enteró del acto organizado por el PN, le dio “pena”, ya que hicieron “un homenaje a su líder, excluyendo a todo el resto de la gente que lo fue a recibir” y “terminaron a los empujones”; por lo tanto, para Ferreira “es una lástima por Wilson y por ellos”. “Me da un sentimiento de pena porque en realidad, la voluntad que había dejado expresada Wilson en la proclama del 25 de agosto de 1984 era que no quería que el día se recordara como una fecha partidaria. Lo dejó por escrito. Y a eso se suma que no me invitaron”, finalizó.