Lacalle Pou aseguró que Sartori lo había visitado hace un par de años y le había declarado su apoyo

El senador y precandidato nacionalista Luis Lacalle Pou aseguró que hace cerca de dos años lo visitó su ahora competidor en las internas Juan Sartori, y que en aquel momento le había asegurado su apoyo.

“Mi hermano me hizo acordar que Sartori estuvo en mi casa. Me había olvidado. Fue hace muchos años. Hace como dos años me llamó para decirme que me iba a apoyar, luego desapareció y un día me entero que iba a ser precandidato”, describió Lacalle Pou en una entrevista con el programa Desayunos Informales, de Canal 12.

El precandidato también habló de cómo se está dando la campaña, y dijo que “ante más presión, ansiedad y nerviosismo, necesitamos más prudencia y paciencia. Eso es lo que trato de tener y contagiar”.

Además, reiteró que no se referirá a sus compañeros de la interna: “Tengo una enorme tranquilidad de que en mi vida nunca he hablado de los demás; siempre he tratado de hablar de mi equipo. No tengo tiempo para hablar de los demás, nunca lo hice y no lo voy a hacer ahora”.

Respecto a la llamada campaña sucia, sostuvo: “El que es cobarde es capaz de todo. Debe de ser de las peores cosas de la vida. Hablo del señor noticia falsa. Yo no necesito firmar pactos de comportamiento […] Estamos perdiendo el tiempo en este tema y es una telenovela que a nadie ayuda”.

Si bien admitió que por momentos se enoja bastante por el tema, consideró que si aspira a ser presidente del país no debería entrar en ese juego.