Sartori admite que contrató al “rey de la propaganda negra”, pero para “defenderse” de la información falsa

El precandidato nacionalista Juan Sartori, quien por entonces es señalado por varios dirigentes del Partido Nacional como el responsable de las campañas “sucias” contra sus competidores Luis Lacalle Pou y Jorge Larrañaga, admitió que contrató al venezolano Juan José Rendon para que lo asesore en su campaña, aunque asegura que es para “defenderse” de supuestos ataques por noticias falsas.

Rendon es conocido a nivel mundial como el “rey de la propaganda negra”, según lo describía una nota publicada por El Observador en mayo. Ha llevado a la presidencia de Honduras a Juan Orlando Hernández y Porfilio Lobo, y ha hecho lo mismo con Juan Manuel Santos en Colombia y Enrique Peña Nieto en México.

“Yo he dicho siempre: voy a contratar los mejores del mundo para hacer campaña y mañana para gobernar. Y no tenga ninguna duda de que he contratado asesores para defenderme de esa guerra sucia que me vienen haciendo desde hace meses”, dijo Sartori cuando fue consultado por Rendon en una entrevista realizada por el semanario Búsqueda. Luego admitió que se trata de “uno de los tantos asesores que tenemos contratados”.

Al ser consultado por la capacidad de Rendon de hacer circular información falsa, Sartori respondió que “justamente, quizás sea el más indicado para defenderme cuando me están haciendo este tipo de cosas”. Luego aseguró que no hará “ningún tipo de campaña negativa. Ninguno está contratado para eso”.