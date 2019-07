Apuntes de campaña del 17 de julio: La campaña vuelve y todo se vuelve campaña

(Hoy es 17 de julio. Faltan 102 días para las elecciones nacionales)

Buenos días. Les comento algunas noticias de la campaña electoral que pueden leer hoy en la diaria.

Tras la pausa posterior a las elecciones internas, la campaña va volviendo al centro del escenario, ya sea por noticias directamente vinculadas con ella, o porque otras cuestiones políticas se procesan en clave electoral.

Esto último pasó con el debate sobre la nueva Ley Orgánica Militar aprobada en el Senado, donde el Partido Nacional (PN) anunció que revisará la nueva norma si llega al gobierno. A su vez, el acuerdo con la empresa brasileña Petrobras, anunciado en Santa Fe por el presidente Tabaré Vázquez, fue seguido casi de inmediato por el anuncio de una “citación urgente” a comisión parlamentaria del ministro Guillermo Moncecchi, convocado por el senador nacionalista Álvaro Delgado. Y cuando el ministro José Bayardi hizo saber que había recibido denuncias sobre órdenes a soldados para que votaran en las internas, no hacía falta que mencionara a un candidato para que mucha gente sumara dos más dos.

Por otra parte, se dio a conocer la primera encuesta sobre intención de voto en octubre realizada después de las internas. Es de Grupo Radar, e indica preferencias de 35,5% de los consultados por Daniel Martínez (Frente Amplio, FA), de 22,6% por Luis Lacalle Pou (PN), de 19,5 por Ernesto Talvi (Partido Colorado, PC), y de 9,5% por el candidato de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, con sólo 5,4% en el rubro “no sabe / no contesta”. En relación con el sondeo anterior sobre el tema de la misma empresa, las variaciones más importantes son la caída de casi 6,5 puntos porcentuales del PN, que Radar atribuye a la dispersión de muchos votantes de Sartori entre otros partidos, y un aumento de 5,5 del PC, que según la empresa suma a personas que antes preferían a varios otros partidos o estaban indecisas.

Los alineamientos dentro de cada partido para las internas no tienen por qué mantenerse para las nacionales. En el FA, Óscar Andrade y Carolina Cosse formalizaron el anuncio de un “acuerdo estratégico” para las elecciones de octubre, aún “abierto” y “en construcción”. Ambos dijeron que su forma electoral aún no está definida, pero la diaria confirmó que, como informamos ayer, Cosse irá en el segundo lugar de la lista 1001 al Senado. En el PN, la decisión de Juan Sartori de dedicarse activamente a la campaña, aunque no sea candidato a la presidencia, parece significar que se reabrirá el período de pases a su sector. Por lo pronto, en Colonia aseguran que el diputado nacionalista por ese departamento, Edmundo Roselli, va a incorporarse al sartorismo, y la intendenta de Lavalleja, Adriana Peña, confirmó que Sartori le hizo un “ofrecimiento” concreto.

A mitad de camino entre lo netamente electoral y lo teñido de electoralismo, Jorge Larrañaga hizo uso de la cadena nacional de radio y televisión para defender su propuesta de reforma constitucional. Sobre el final de su mensaje, aseguró que votar esa iniciativa “es la forma de luchar contra la delincuencia y contra los que, debiendo combatirla, no lo han hecho”.

Hasta mañana.