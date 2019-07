Bonomi: la fuga de Morabito “se presume dolosa” y no hay indicios de si continúa en Uruguay

El senador del Partido Nacional Javier García citó al ministro del Interior, Eduardo Bonomi, a la Comisión de Seguridad de la cámara alta por la fuga de Rocco Morabito. Bonomi compareció esta tarde y a la salida se dirigió a los medios para hacer algunas "aclaraciones".

Bonomi recordó que Morabito estuvo en el Penal de Libertad pero, una vez que la cumplió su pena, quedó privado de libertad por razones administrativas, a la espera de su extradición. En esas condiciones, no podía estar en contacto con penados, procesados o formalizados y por eso se lo trasladó al Centro de Ingreso, Diagnóstico y Derivación (ex Cárcel Central).

Además, Bonomi dijo que fue Morabito el que pidió ser trasladado, pero esa solicitud se rechazó. En referencia a las declaraciones de la directora de la ex Cárcel Central, Mary González, que dijo que había advertido que las condiciones no eran las adecuadas, el ministro aseguró: "Reivindicar que tendríamos que haberlo cambiado me parece un error profundo".

"Esta es una fuga que se presume dolosa, pero no podemos asegurar que haya sido así", dijo Bonomi al ser consultado sobre qué se sabe de cómo salió Morabito de la prisión. "El fiscal estableció una línea de investigación que va por ese lado", agregó. También se abrió una investigación porque cuando se quisieron consultar las imágenes de la fuga de Morabito éstas no estaban.

Consultado sobre si se sabe si Morabito sigue o no en Uruguay, Bonomi dijo que no hay "ningún indicio de si está adentro o fuera del país".

Por su parte, García dijo a Telemundo que todo el episodio "es una vergüenza": "Van 17 días de la fuga y el ministro del Interior no tiene ni idea de cómo se escapó", añadió. Según García, Bonomi "no leyó el informe" en el que se informaba de un intento de fuga previo de Morabito y, además, ante la comisión recordó que una persona que se fugó de la cárcel en 1972 se convirtió en presidente de la República, en referencia a José Mujica.